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Новости Тамбова

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В ТМТ проходят занятия по сценической речи с преподавателем Театрального института имени Бориса Щукина

В ТМТ проходят занятия по сценической речи с преподавателем Театрального института имени Бориса Щукина

В Тамбовском молодежном театре параллельно с репетициями начались занятия по сценической речи. ТМТ стал одним из двадцати российских учреждений культуры, прошедших конкурсный отбор в проекте СТД "Специалисты для театра" (16+).

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