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Курские новости

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Ленинский суд Курска разрешил развитие парка «Новая Боевка»

Ленинский суд Курска разрешил развитие парка «Новая Боевка»

Прокуратура требовала отменить положительное заключение экспертизы проекта освоения лесов площадью 9,4 га, арендуемых компанией семьи Колокольчиковых.

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