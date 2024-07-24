Военкоры и политики в шоке от запрета гаджетов в зоне СВО и предложения возродить штрафные роты и батальоны

После эмоционального обсуждения Госдума РФ 24 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».
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