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500 000 электромобилей и до 150 000 км пробега. Опубликовано крупнейшее независимое исследование автомобильных аккумуляторов

500 000 электромобилей и до 150 000 км пробега. Опубликовано крупнейшее независимое исследование автомобильных аккумуляторов

Лучшими оказались Hyundai Ioniq 5 и Mercedes-Benz EQA Компания Aviloo, занимающаяся диагностикой аккумуляторов, провела крупный анализ примерно 500 000 электромобилей на предмет надёжности их батарей.

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