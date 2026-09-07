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Поставки бижутерии на Урал выросли на 55%

Поставки бижутерии на Урал выросли на 55%

Объемы поставок бижутерии на Урал выросли на 55%. В прошлом году инспекторы поста «Малахит (специализированный)» Екатеринбургской таможни оформили 293 товарных партии, в этом году – уже 455.

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