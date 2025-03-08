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Алла Пугачёва задержана на таможне: Примадонна пыталась вывезти из России антиквариат на миллионы рублей

Алла Пугачёва задержана на таможне: Примадонна пыталась вывезти из России антиквариат на миллионы рублей

Примадонна пыталась вывезти за границу антиквариат на миллионы рублей. Какие сокровища из своего замка Алла Пугачёва хотела спрятать от таможни?В 2022 году семья Аллы Пугачевой сменила место жительства, переехав в Израиль.

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