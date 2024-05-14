В Крыму задержали девушку из Новой Каховки за оскорбления России

Виктория Бакалец, родом из Новой Каховки, получив российский паспорт переехала в Крым. Фото: Крымский СМЕРШ/TelegramКак сообщает «Крымский СМЕРШ», девушка в запрещённой соцсети публиковала записи с призывами не идти на референдум, оскорбляла Россию и «страдала по Украине».