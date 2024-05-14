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Крымское информационное агентство

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  • lady lyudmila
    Пусть посидит.В Крыму задержали...
  • Valeriy Ishmenev
    Отправить к ебен... ям в усраинуВ Крыму задержали...
  • Сергей Дмитриев
    ...Надо организовать наглядный "мемориал" военным преступникам новейшего времени, начиная с Наполеона, и показать пос...В Алуште простили...

В Крыму задержали девушку из Новой Каховки за оскорбления России

В Крыму задержали девушку из Новой Каховки за оскорбления России

Виктория Бакалец, родом из Новой Каховки, получив российский паспорт переехала в Крым. Фото: Крымский СМЕРШ/TelegramКак сообщает «Крымский СМЕРШ», девушка в запрещённой соцсети публиковала записи с призывами не идти на референдум, оскорбляла Россию и «страдала по Украине».

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Комментарии
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Valeriy Ishmenev
Отправить к ебен... ям в усраину
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20 час.
lady lyudmila
Пусть посидит.
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15 час.

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