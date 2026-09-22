С Шамановым, без Шамкова: какие депутаты будут представлять Алтайский край в Госдуме

Алтайский край в новом созыве Государственной думы будут представлять четыре депутата, по данным на текущий момент, следует из информации, которую сообщили "Толку" представители партий.
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