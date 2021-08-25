Том Круз прилетел в голубом вертолете на газон обычной английской семьи

Вынужденная посадка голливудской звезды оказалась приятным сюрпризом для хозяев дома. В Великобритании проходят съемки седьмой части саги «Миссия невыполнима».
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