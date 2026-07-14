FPV-дроны для атаки на предприятие в Подмосковье везли через страны Европы

FPV-дроны, предназначенные для сорванной атаки на стратегическое предприятие в Московской области, были доставлены в Россию через Словакию, Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран, об этом 14 июля сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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