FPV-дроны для атаки на предприятие в Подмосковье везли через страны Европы

FPV-дроны, предназначенные для сорванной атаки на стратегическое предприятие в Московской области, были доставлены в Россию через Словакию, Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран, об этом 14 июля сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.