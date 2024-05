В Чехии женщина во время прогулки нашла более 2000 средневековых монет

Средневековые серебряные монеты, которые во время прогулки нашла местная жительница / © Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences Прибывшие на место находки специалисты из Института археологии Чешской академии наук обнаружили более 2150 монет, которые были спрятаны в керамическом сосуде во время политической нестабильности в XII веке.