«Совет номер один: забудьте слово «талак»

В каком случае союз мужчины и женщины недействителен по шариату? Есть ли в исламе алименты? Можно ли прочитать никах 80-летним? Как избежать развода? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.