Громкого ответа Киеву не будет. Россия ведёт другую войну

Roman Resser

Когда одурманенная толпа во главе с провокатором-либерастом "уездного разлива" блокируют ворота воинской части и пытаются пристыдить военных, провоцируя на столкновение... "если вы не станете на защиту демократии с оружием, вы враги народа!"... тут Марк Твен, вообще, не подается котировке. Зачем выборы, когда СМИ сплошь и рядом "одобрямс" агитируют за алкаша, который "залил" страну водкой-палёнкой.