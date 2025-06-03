Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Семь погибших, десятки пострадавших в Брянской области.
Громкого ответа Киеву не будет. Россия ведёт другую войну
Комментарии
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Румина Мавлеева
Они поступили по геройски. Их надо наградить.
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57 мин.
Roman Resser
Когда одурманенная толпа во главе с провокатором-либерастом "уездного разлива" блокируют ворота воинской части и пытаются пристыдить военных, провоцируя на столкновение... "если вы не станете на защиту демократии с оружием, вы враги народа!"... тут Марк Твен, вообще, не подается котировке. Зачем выборы, когда СМИ сплошь и рядом "одобрямс" агитируют за алкаша, который "залил" страну водкой-палёнкой.
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52 мин.
Михаил Васильев
Поражает то, что только несколько мужиков воевали с дронами, а остальные просто стояли или снимали на телефоны ... Мрак!
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51 мин.
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