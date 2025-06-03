Громкого ответа Киеву не будет. Россия ведёт другую войну

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Они поступили по геройски.  Их надо наградить.
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57 мин.
Roman Resser
Когда одурманенная толпа во главе с провокатором-либерастом &quot;уездного разлива&quot; блокируют ворота воинской части и пытаются пристыдить военных, провоцируя на столкновение... &quot;если вы не станете на защиту демократии с оружием, вы враги народа!&quot;... тут Марк Твен, вообще, не подается котировке. Зачем выборы, когда СМИ сплошь и рядом &quot;одобрямс&quot; агитируют за алкаша, который &quot;залил&quot; страну водкой-палёнкой.
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52 мин.
Михаил Васильев
Поражает то, что только несколько мужиков воевали с дронами, а остальные просто стояли или снимали на телефоны ... Мрак!
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51 мин.
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