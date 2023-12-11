Россиян предупредили о вызывающих преждевременное старение безобидных привычках

Нутрициолог Дарья Киселева указала на неочевидные привычки, вызывающие раннее старение. По ее словам, всем известно о роли правильного питания и активного образа жизни в поддержании здоровья и продлении молодости.
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