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Выплаты контрактникам на СВО в 2024 году: подробности и особенности

Выплаты контрактникам на СВО в 2024 году: подробности и особенности

Выплаты контрактникам на СВО в 2024 году: подробности и особенности Елена ГалицкаяВажные изменения в системе выплат контрактникам на Северном военном округе (СВО) озвучены на официальном портале службапоконтракту.

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