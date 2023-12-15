Выплаты контрактникам на СВО в 2024 году: подробности и особенности Елена ГалицкаяВажные изменения в системе выплат контрактникам на Северном военном округе (СВО) озвучены на официальном портале службапоконтракту.
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