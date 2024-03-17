Совет дня: простой ингредиент сделает вашу яичницу еще вкуснее и полезнее

Яичница готовится легко, быстро и нравится на вкус многим. Рецепты могут отличаться незначительно: кто-то предпочитает блюдо с жидким желтком, кто -то— крепко зажаренным, а кто-то делает «микс» — добавляет зелень, гренки или помидоры.
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