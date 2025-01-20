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Приднестровье согласно на предложение Молдавии поставлять газ через «Молдовагаз»

Приднестровье согласно на предложение Молдавии поставлять газ через «Молдовагаз»

Приднестровская сторона официально подтвердила готовность сотрудничать с молдавской компанией «Молдовагаз» для обеспечения поставок природного газа с гарантией их оплаты.

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