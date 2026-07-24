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Россельхознадзор ограничивает ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор ограничивает ввоз молочной продукции из Армении

С 27 июля Россельхознадзор вводит запрет на импорт молочных товаров из Армении. В ходе проверок было установлено, что для производства продуктов, предназначенных для российского рынка, использовалось молоко от заболевшего стада, а также высокожировое сырье из стран, не входящих в ЕАЭС.

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