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Рязанские новости

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Беспилотник ВСУ атаковал днем Рязанскую область

Беспилотник ВСУ атаковал днем Рязанскую область

Одинокий дрон ВСУ, замеченный ПВО в небе над Рязанской областью, был успешно ликвидирован, есть подробностиО дневном инциденте в воздушном пространстве Рязанской области, случившемся 25 июля, рассказал губернатор Павел Малков.

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