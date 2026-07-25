Беспилотник ВСУ атаковал днем Рязанскую область

Одинокий дрон ВСУ, замеченный ПВО в небе над Рязанской областью, был успешно ликвидирован, есть подробностиО дневном инциденте в воздушном пространстве Рязанской области, случившемся 25 июля, рассказал губернатор Павел Малков.
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