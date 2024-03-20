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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Новости центра компетенций.

Новости центра компетенций.

С 11.03.2024 по 15.03.2024 в центре компетенций сварочных технологий государственного учреждения образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ в рамках сетевого взаимодействия проходила обучение очередная группа обучающихся.

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