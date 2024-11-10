В Индии сообщили, когда первый индиец полетит на МКС

Гражданин Индии на американской ракете впервые отправится на Международную космическую станцию (МКС) в период с апреля по июнь 2025 года, заявила директор по международному деловому сотрудничеству компании Axiom Space Перли Пандья, 10 ноября передает телеканал NDTV.