В Индии сообщили, когда первый индиец полетит на МКС

Гражданин Индии на американской ракете впервые отправится на Международную космическую станцию (МКС) в период с апреля по июнь 2025 года, заявила директор по международному деловому сотрудничеству компании Axiom Space Перли Пандья, 10 ноября передает телеканал NDTV.
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