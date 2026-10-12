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RT Russia

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Politico: новые санкции ЕС против России затронут производителей ракет

Politico: новые санкции ЕС против России затронут производителей ракет

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут в том числе ограничительные меры против ВПК России, в частности производства ракет, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

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