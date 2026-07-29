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Baza: пользователи Сети поспорили, что сказало игрушечное пианино с Чебурашкой

Baza: пользователи Сети поспорили, что сказало игрушечное пианино с Чебурашкой

В Сети разгорелся спор о последней фразе из записи игрушечного пианино с изображением Чебурашки. Одни пользователи услышали вопрос «Ты где?», другие решили, что игрушка произносит «Это не я», сообщил телеграм-канал Baza.

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