Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти в фитнес-клубе

Врачи «шок-центра» больницы имени Вересаева в Москве вернули к жизни пациента, пережившего клиническую смерть вследствие острого инфаркта миокарда, сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
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