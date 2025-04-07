Старшеклассники из ЯНАО посетят вузы и музеи Санкт-Петербурга

Участники проекта #Путешествие89 — 64 старшеклассника-тундровика — отправились в Санкт-Петербург. В течение пяти дней юных представителей КМНС ждет знакомство с ведущими университетами страны и знаменитыми музеями, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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