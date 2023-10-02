Виктор Ганиенко о задаче «Уралмаша» в дебютном сезоне Лиги ВТБ: «Попасть в десятку»

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал о задачах клуба в первом сезоне после включения в состав Единой лиги ВТБ.
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