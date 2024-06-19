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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид набрал 2+2 в 5-м матче с «Флоридой». Он 1-й игрок в истории НХЛ с 4 очками в 2 подряд играх в финале

Капитан «Эдмонтона» был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» (5:3, 2-3).

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