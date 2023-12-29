ООН назвала последний российский удар по Украине крупнейшим с начала СВО

РИАМО - 30 дек. Последний массированный российский удар по украинской территории стал одним из крупнейших с начала спецоперации, заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.
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