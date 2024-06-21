Габдулхакова: Здоровому человеку одно мороженое в день не повредит

Диетолог Лариса Габдулхакова проинформировала о том, что мороженное является не слишком полезным продуктом из-за обилия сахаров, а склонные к диабету граждане Российской Федерации могут навредить себе, если будут есть его в больших количествах.
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