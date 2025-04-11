Герани-3 громят Днепропетровск и Никополь, сотрясая оборонную промышленность Украины Юлия СоколоваНовые серии ударов по военной инфраструктуре Украины в Днепропетровской области и на прилегающих к Днепру территориях вызвали широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами.