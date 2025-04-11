НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

408 подписчиков

Герани-3 громят Днепропетровск и Никополь, сотрясая оборонную промышленность Украины

Герани-3 громят Днепропетровск и Никополь, сотрясая оборонную промышленность Украины

Герани-3 громят Днепропетровск и Никополь, сотрясая оборонную промышленность Украины Юлия СоколоваНовые серии ударов по военной инфраструктуре Украины в Днепропетровской области и на прилегающих к Днепру территориях вызвали широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх