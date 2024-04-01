Продажи ролевой стратегии Unicorn Overlord от Vanillaware превысили 500 000 копий Продажи ги...

Продажи ролевой стратегии Unicorn Overlord от Vanillaware превысили 500 000 копийПродажи гибрида стратегии и JRPG Unicorn Overlord от Vanillaware превысили 500 000 копий по всему миру, если верить новому трейлеру, появившемуся сегодня.
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