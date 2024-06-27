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Царьград

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Не стало известного актёра Билла Коббса. Что известно о смерти звезды "Клана Сопрано"

Не стало известного актёра Билла Коббса. Что известно о смерти звезды "Клана Сопрано"

На 91-м году жизни скончался актёр Билл Коббс.В Соединённых Штатах умер 90-летний актёр Билл Коббс. Широкой публике он известен своими ролями в таких фильмах как "Телохранитель", "Клан Сопрано", "Ночь в музее: Секрет гробницы" и множестве других.

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