Ван И: расширение БРИКС развивает справедливое глобальное управление

БРИКС после расширения поспособствует развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии.
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