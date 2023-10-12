Путин прибыл в Киргизию, где проведет переговоры с Жапаровым

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и примет участие в торжественном мероприятии, передает "Интерфакс" По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.