Путин прибыл в Киргизию, где проведет переговоры с Жапаровым

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым и примет участие в торжественном мероприятии, передает "Интерфакс" По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.
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