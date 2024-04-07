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ФедералПресс

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Глава МЧС Куренков вылетел в Оренбургскую область по поручению Путина

Глава МЧС Куренков вылетел в Оренбургскую область по поручению Путина

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Глава МЧС Александр Куренков по поручению российского президента Владимира Путина направился в Оренбургскую область, чтобы лично проконтролировать устранение последствий наводнения.

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