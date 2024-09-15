Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. «Два раза были атакованы газом у себя на КНП, два раза были атакованы газом на позициях», - рассказал командир одного из отрядов с позывным «Аид».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)