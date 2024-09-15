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Курские новости

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Известно о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье Курской области

Известно о применении ВСУ снарядов с газом в приграничье Курской области

Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области. «Два раза были атакованы газом у себя на КНП, два раза были атакованы газом на позициях», - рассказал командир одного из отрядов с позывным «Аид».

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