В столице России начали изымать электровелосипеды у курьеров

В Москве сотрудники ГИБДД стали проверять мощность электровелосипедов у курьеров. Если данное транспортное средство по мощности требует права категории М, а такого водительского удостоверения у доставщика нет, то «электровелик» конфискуют, пишет РБК.
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