В Крыму полицейские присоединились к традиционной акции «8 Марта - В каждый Дом»

В рамках акции полицейские поздравили дам с праздником весны. Сотрудники патрульно-постовой службы на улицах города дарили женщинам букеты и добрые пожелания, а инспекторы ГИБДД останавливали удивленных автоледи, чтобы передать поздравления и вручить цветы.
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