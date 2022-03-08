В Крыму полицейские присоединились к традиционной акции «8 Марта - В каждый Дом»

В рамках акции полицейские поздравили дам с праздником весны. Сотрудники патрульно-постовой службы на улицах города дарили женщинам букеты и добрые пожелания, а инспекторы ГИБДД останавливали удивленных автоледи, чтобы передать поздравления и вручить цветы.