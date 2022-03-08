Происшествия

8 подписчиков

В Крыму полицейские присоединились к традиционной акции «8 Марта - В каждый Дом»

В рамках акции полицейские поздравили дам с праздником весны. Сотрудники патрульно-постовой службы на улицах города дарили женщинам букеты и добрые пожелания, а инспекторы ГИБДД останавливали удивленных автоледи, чтобы передать поздравления и вручить цветы.

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