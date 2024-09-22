В Госдуму внесут проект об освобождении инвалидов от транспортного налога

Над законопроектом работают депутаты партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламента законопроект об освобождении на федеральном уровне всех инвалидов, имеющих транспортные средства (ТС) по медицинским показаниям, от уплаты транспортного налога.