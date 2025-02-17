Расчеты "Ураганов" ударили по боевикам и технике на южнодонецком направлении

Минобороны РФ Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям боевиков и техники ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии