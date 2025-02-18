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  • Регина Толстоброва
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Эту хитрость не задушишь, не убьёшь: в военкоматы Украины потянулись специфические «добровольцы»

Эту хитрость не задушишь, не убьёшь: в военкоматы Украины потянулись специфические «добровольцы»

Политнавигатор Некоторые граждане Украины, поверив в скорое успешное окончание переговоров РФ и Украины, спешат мобилизоваться в ВСУ, чтобы получить ветеранский статус, который в будущем должен обеспечить карьерный рост.

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