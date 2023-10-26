«Роскосмос» не будет проводить кадровые решения после неудачи с «Луной-25»

Руководство «Роскосмоса» не собирается проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией «Луна-25», поскольку проектом занимался молодой коллектив, который нужно поддержать, а не останавливать на неудаче.
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