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Аршавин раскрыл главную причину ухода экс-капитана "Зенита" Ловрена из петербургского клуба

Аршавин раскрыл главную причину ухода экс-капитана "Зенита" Ловрена из петербургского клуба

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин, ныне занимающий пост заместителя генерального директора петербургского клуба, заявил, что сине-бело-голубые не отказались бы от хорватского защитника Деяна Ловрена, если бы тот остался в команде до лета.

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