«США растянулись в шпагате»: Бут объяснил визит Рэтклиффа в Москву

Виктор Бут объяснил, зачем Рэтклифф нанес визит в Москву и заставило его начать диалог с Кремлем.Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда» поделился версией, зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии