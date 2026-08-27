Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

«США растянулись в шпагате»: Бут объяснил визит Рэтклиффа в Москву

«США растянулись в шпагате»: Бут объяснил визит Рэтклиффа в Москву

Виктор Бут объяснил, зачем Рэтклифф нанес визит в Москву и заставило его начать диалог с Кремлем.Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда» поделился версией, зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии