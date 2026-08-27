«США растянулись в шпагате»: Бут объяснил визит Рэтклиффа в Москву

Виктор Бут объяснил, зачем Рэтклифф нанес визит в Москву и заставило его начать диалог с Кремлем.Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда» поделился версией, зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву.