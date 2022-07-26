NI сообщил о рекордном внешнеторговом профиците РФ во время санкций

Обещанный президентом США Джо Байденом эффект от антироссийских санкций в полной мере ощущает кто угодно, только не Россия, которая во втором квартале года показала устойчивость и рост экономических показателей, пишет The National Interest (NI).
Обещанный президентом США Джо Байденом эффект от антироссийских санкций в полной мере ощущает кто угодно, только не Россия, которая во втором квартале года показала устойчивость и рост экономических показателей, пишет The National Interest (NI).
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