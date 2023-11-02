Чиновник арестован за махинации с пиломатериалами для войск в Донбассе

Как сообщает газета "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищениях средств Минобороны, выделенных на специальную военную операцию (СВО), следствие проверяет контракты на сумму более 1 миллиарда рублей, заключенные между ООО "ИФК "РНГС Капитал" и военным ведомством .
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