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В США назвали возможного временного директора ФБР в случае отставки действующего

В США назвали возможного временного директора ФБР в случае отставки действующего

В случае отставки действующего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рэя временно занять пост главы ведомства может его нынешний заместитель Пол Эббейт, сообщило издание Washington Post (WP).

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