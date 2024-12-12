В США назвали возможного временного директора ФБР в случае отставки действующего

В случае отставки действующего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рэя временно занять пост главы ведомства может его нынешний заместитель Пол Эббейт, сообщило издание Washington Post (WP).
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