🚔За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 495 нарушений ПДД, задержаны 10 нетрезвых водителей ⚠️Во Фроловском районе на трассе произошло ДТП с пострадавшим.
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🚔За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 495 нарушений ПДД, задержаны 10 нетрезвых водителей ⚠️Во Фроловском районе на трассе произошло ДТП с пострадавшим.