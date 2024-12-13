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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🚔За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 495

🚔За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 495 нарушений ПДД, задержаны 10 нетрезвых водителей ⚠️Во Фроловском районе на трассе произошло ДТП с пострадавшим.

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