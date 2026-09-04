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Пронедра

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Мягкая ионная сшивка сделала стеклообразный пластик прочнее и жёстче

Мягкая ионная сшивка сделала стеклообразный пластик прочнее и жёстче

Исследователи разработали стратегию «мягкой сшивки» стеклообразных полимеров, которая превращает хрупкий прозрачный пластик в материал, одновременно жёсткий и высокопрочный.

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