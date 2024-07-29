Власти Японии призвали граждан отказаться от поездок в Россию

Правительство Японии обратилось к гражданам с призывом отказаться от поездок в Россию. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции, связанной с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву.
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